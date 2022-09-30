Хаджи: «Поражение «Зенита» от «Спартака» пойдет на пользу нашему футболу»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил победу команды над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Кубка России (3:0).

«Насколько счeт закономерен? Я вчера говорил, что «Спартак» 2:1 выиграет, а получилось даже лучше – 3:0. Это многовато, но, с другой стороны, когда «Зенит» в Суперкубке забил четыре, то спартаковцы три гола подарили сами себе. Забили три – хорошо. Это немножко напряжeт их. «Зенит» так же самоуверенно вышел с «Крыльями Советов» – в итоге получили два.

Поражение «Зенита» пойдeт только на пользу российскому футболу и «Спартаку». Немножко хоть воспрянет духом», – сказал Хаджи.