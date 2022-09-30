Семак объяснил, почему «Ростов» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Ростове».

Команды сыграют в 11-м туре РПЛ.

Матч состоится в воскресенье на «Газпром Арене» в 16:30 мск.

«Зенит» – лидер чемпионата, «Ростов» – на 2-м месте с 4-очковым отставанием.

– «Ростов» – единственная помимо «Зенита» команда, еще ни разу не проигравшая в чемпионате страны. За счет чего, на ваш взгляд?

– Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача – все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

– Два дня между матчами – понятно, что приходится действовать в экстренном режиме. Какой план на это время?

– Сейчас план один – дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

– Можно ли сказать, что некоторые замены в игре со «Спартаком» были плановыми, поскольку держали в уме матч с «Ростовом»?

- Конечно. Большой объем работы у Вендела, и у того же Малкома. Эти замены, с одной стороны, дали более свежим ребятам выйти и проявить себя, с другой – поберечь основных игроков для следующего матча.

– «Ростов», в свою очередь, летит из Грозного. Им еще тяжелее, чем «Зениту»?

– Не думаю, что тяжелее. «Ростов» остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет.

У нас примерно такой же был – мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь.