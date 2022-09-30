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    Семак объяснил, почему «Ростов» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Ростове».

    • Команды сыграют в 11-м туре РПЛ.
    • Матч состоится в воскресенье на «Газпром Арене» в 16:30 мск.
    • «Зенит» – лидер чемпионата, «Ростов» – на 2-м месте с 4-очковым отставанием.

    «Ростов» – единственная помимо «Зенита» команда, еще ни разу не проигравшая в чемпионате страны. За счет чего, на ваш взгляд?

    – Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача – все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

    – Два дня между матчами – понятно, что приходится действовать в экстренном режиме. Какой план на это время?

    – Сейчас план один – дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

    – Можно ли сказать, что некоторые замены в игре со «Спартаком» были плановыми, поскольку держали в уме матч с «Ростовом»?

    - Конечно. Большой объем работы у Вендела, и у того же Малкома. Эти замены, с одной стороны, дали более свежим ребятам выйти и проявить себя, с другой – поберечь основных игроков для следующего матча.

    – «Ростов», в свою очередь, летит из Грозного. Им еще тяжелее, чем «Зениту»?

    – Не думаю, что тяжелее. «Ростов» остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет.

    У нас примерно такой же был – мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10966

      alex1951 1 час назад

      Вопрос. Как бы в РФС (дурачки) не пришли бы к идиотскому решению.
      Типа,Зенит Ростов завалил...Быть Семаку тренером сборной.
      А что Карпуша?......Да он остер на язык,имеет свое мнение,да и ващее ,кто он такой ?
      Полу русский,полу эстонец.....мутный какой то...(Земляк Валеры)

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      Рейтинг: +441

      egor tikhonov > alex1951 28 минут назад

      напрямую говорить правду в глаза, это не есть мутный....Семака продвигаешь?он с Валерой и рядом не стоит...

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