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  • Семак объяснил, почему «Ростов» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ

Семак объяснил, почему «Ростов» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ

30 сентября 2022, 14:47
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Ростове».

  • Команды сыграют в 11-м туре РПЛ.
  • Матч состоится в воскресенье на «Газпром Арене» в 16:30 мск.
  • «Зенит» – лидер чемпионата, «Ростов» – на 2-м месте с 4-очковым отставанием.

«Ростов» – единственная помимо «Зенита» команда, еще ни разу не проигравшая в чемпионате страны. За счет чего, на ваш взгляд?

– Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача – все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

– Два дня между матчами – понятно, что приходится действовать в экстренном режиме. Какой план на это время?

– Сейчас план один – дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

– Можно ли сказать, что некоторые замены в игре со «Спартаком» были плановыми, поскольку держали в уме матч с «Ростовом»?

- Конечно. Большой объем работы у Вендела, и у того же Малкома. Эти замены, с одной стороны, дали более свежим ребятам выйти и проявить себя, с другой – поберечь основных игроков для следующего матча.

– «Ростов», в свою очередь, летит из Грозного. Им еще тяжелее, чем «Зениту»?

– Не думаю, что тяжелее. «Ростов» остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет.

У нас примерно такой же был – мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (6)
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alex1951
1664545360
Вопрос. Как бы в РФС (дурачки) не пришли бы к идиотскому решению. Типа,Зенит Ростов завалил...Быть Семаку тренером сборной. А что Карпуша?......Да он остер на язык,имеет свое мнение,да и ващее ,кто он такой ? Полу русский,полу эстонец.....мутный какой то...(Земляк Валеры)
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zarsm
1664564744
здорово использует стандартные поражения хоть бы проверяли, что публикуете...
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