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Тикнизян рассказал, готов ли поменять спортивное гражданство

30 сентября 2022, 12:57

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства

— Ты имеешь право на смену спортивного гражданство?

— Да, но тут вопрос желания.

— Что у тебя с этим?

— Пока ничего.

— Тебя звонят из Армении сейчас?

— Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».

Все будет зависеть о того примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

— Когда они последний раз с тобой связывались?

— Наверное, полгода назад.

— Получается, сейчас ты ждешь Россию?

— Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать — для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.

  • Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.
  • Он провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Тикнизян Наир
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