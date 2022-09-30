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    Тикнизян рассказал, готов ли поменять спортивное гражданство

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства

    — Ты имеешь право на смену спортивного гражданство?

    — Да, но тут вопрос желания.

    — Что у тебя с этим?

    — Пока ничего.

    — Тебя звонят из Армении сейчас?

    — Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».

    Все будет зависеть о того примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

    — Когда они последний раз с тобой связывались?

    — Наверное, полгода назад.

    — Получается, сейчас ты ждешь Россию?

    — Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать — для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.

    • Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.
    • Он провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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