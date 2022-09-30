Тикнизян рассказал, готов ли поменять спортивное гражданство

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможной смене спортивного гражданства
— Ты имеешь право на смену спортивного гражданство?
— Да, но тут вопрос желания.
— Что у тебя с этим?
— Пока ничего.
— Тебя звонят из Армении сейчас?
— Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да».
Все будет зависеть о того примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.
— Когда они последний раз с тобой связывались?
— Наверное, полгода назад.
— Получается, сейчас ты ждешь Россию?
— Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать — для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.
- Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.
- Он провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.