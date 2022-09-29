Терюшков отреагировал на новость о финансовых проблемах «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не подтвердил, что клуб уже три месяца не платит зарплату футболистам.
«У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются.
В первых числах октября будут очередные платежки. Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи», – сказал Терюшков.
- «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
- Сообщалось, что сумма долга – более 300 миллионов рублей.
Источник: «Матч ТВ»