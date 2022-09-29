Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Терюшков отреагировал на новость о финансовых проблемах «Химок»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не подтвердил, что клуб уже три месяца не платит зарплату футболистам.

    «У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются.

    В первых числах октября будут очередные платежки. Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи», – сказал Терюшков.

    • «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
    • Сообщалось, что сумма долга – более 300 миллионов рублей.

    Новости по теме
    В «Химках» 3 месяца не платят зарплату. Долг перед игроками – более 300 миллионов рублей 3
    Где смотреть «Химки» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 октября
    Форвард «Химок» Долгов – о мобилизации: «Сложно сказать, что я готов. Никто не знает, что будет завтра»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4965

      Enter2006 12 минут назад

      Ну и какой ты "член наблюдательного совета" если информации нет? Так вникни, потрать время, реши! Вот времени включать из-себя "Зарему-2" у тебя всегда хватает. В каждой бочке затычка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2890

      Ziklop 15 минут назад

      пистабол петушок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11