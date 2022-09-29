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    «Хороший англичанин в Россию не поехал бы». Агент Сафонов – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

    Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о решении руководства «Спартака» пригласить Пола Эшуорта на пост спортивного директора.

    «Хороший англичанин на фоне всех этих событий к нам бы не поехал. У нас просто так повелось в последнее время, что иностранных граждан уважают больше, чем своих.

    Я, честно говоря, считаю, такие как (Егор) Титов, (Дмитрий) Аленичев, (Андрей) Тихонов, наверное, не хуже в футболе разбираются.

    (Луку) Каттани, ладно, я понимаю, он пришел из «ПСЖ», и я имел с ним честь общаться, мне нравилась его философия.

    Он понял, что сейчас к нам иностранцы особо не поедут, и поэтому решил, что если упор на российских игроков, то в России лучше разберутся. Наверное, так, как он (Эшуорт) любит деньги, никто не любит.

    Я сам немножко удивлен. По Казахстану были вопросы, судебные дела, по Латвии также, да и по «Ростову». Это какие-то, мне кажется, агентские игры. Такой негативный мешок идет за ним.

    Все-таки «Спартак» – это команда серьезная, есть служба безопасности, поэтому у меня у самого вопросы, я был удивлен этим назначением.

    Эшуорт уже везде начал заявлять, что он будет увеличивать количество скаутов, которые будут отдельно работать с теми, кто в арендах. Мне это со стороны чем-то напоминает сказку «Локомотива» – то, что сейчас происходит.

    Знаете, есть такой анекдот, когда спрашивают, может ли женщина сделать мужчину миллионером. Может только при условии, что он до этого был миллиардером. Так же и здесь выходит», – заявил Сафонов.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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