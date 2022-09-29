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    Черчесов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Зенита» перед матчем команд в Кубке России.

    «Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят.

    Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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