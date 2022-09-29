Черчесов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Зенита» перед матчем команд в Кубке России.

«Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят.

Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за», – сказал Черчесов.