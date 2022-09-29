Черчесов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Зенита» перед матчем команд в Кубке России.
«Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят.
Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше. Тогда они повышают интерес к российскому футболу и я — за», – сказал Черчесов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч начнется в 20:30 мск.
- В активе «Спартака» 2 победы в 2 турах Кубка.
- «Зенит» набрал 3 очка, обыграв «Факел» (2:0) и уступив «Крыльям Советов» (0:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»