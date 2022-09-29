Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: «Фамилия не дает покоя европейцам»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым интересуются шесть итальянских клубов.

– Думаю, переход Мостового в Италию возможен. Трансферы российских игроков в европейские клубы еще возможны. Видимо, фамилия европейцам не дает покоя. Многие может думают, что Андрей мой сын, поэтому и хотят его пригласить. Странно, что испанские клубы ничего ему не предлагают.

– Андрей потянет уровень Серии А?

– Будет тяжело. Когда Мостовой появился в «Олимпе-Долгопрудном», я уже тогда сказал, что скоро увидите этого парня в хорошей команде. У Андрея имеются определенные качества, но еще есть куда расти. Если будет конкретное предложение, надо попытаться уехать.