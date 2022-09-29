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    Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: «Фамилия не дает покоя европейцам»

    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым интересуются шесть итальянских клубов.

    – Думаю, переход Мостового в Италию возможен. Трансферы российских игроков в европейские клубы еще возможны. Видимо, фамилия европейцам не дает покоя. Многие может думают, что Андрей мой сын, поэтому и хотят его пригласить. Странно, что испанские клубы ничего ему не предлагают.

    – Андрей потянет уровень Серии А?

    – Будет тяжело. Когда Мостовой появился в «Олимпе-Долгопрудном», я уже тогда сказал, что скоро увидите этого парня в хорошей команде. У Андрея имеются определенные качества, но еще есть куда расти. Если будет конкретное предложение, надо попытаться уехать.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 минуту назад

      Хоть в чем то Александр прав

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      Рейтинг: +11531

      Алексей З 4 минуты назад

      Что это было ?
      Монца - 18-ая
      Сампдория - 20-ая
      Из чемпионского Зенита и только туда !!! Да и денег думаю больше Газпрома не предложат.

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      Рейтинг: +332

      Ollegator 7 минут назад

      Раньше думал, что Карпин в своё время отговорил Мостового от сборной в 90х, но после того как увидел, как ведёт себя Мостовой в медиапространстве - сомнений нет.. Мостовой наверняка зачинатель конфликта) Уж очень он много на себя берёт и не отличается корректностью в высказываниях

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