Ларин получил три года тюрьмы, Билялетдинову пришла повестка из военкомата, Педриньо сделал покер и другие новости дня

В Ришарлисона бросили банан во время матча Бразилии с Тунисом.

Роналду вновь выбросил капитанскую повязку Португалии на поле.

Экс-директора «Чертаново» Ларина приговорили к 3 годам лишения свободы.

Ломаев заявил, что воспитанники «Чертаново» готовы погасить 20-миллионный долг Ларина.

Экс-игрок «Эвертона» и сборной России Билялетдинов получил повестку. Он никогда не служил.

В Госдуме призвали включить крымские клубы в Первую лигу с мораторием на вылет на три года.

Новый тренер «Локомотива» из ЮАР не смог ответить, зачем приехал в Россию.

Педро Габриэл оформил покер в матче с «Химками». Это его первые голы за «Локомотив».

«Упал и начал плакать». Слуцкий – о первой тренировке Хвичи в «Рубине».

«В России если кому-то нужно, то ты будешь наказан». Сарвели прокомментировал приговор Ларину.