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    Педро Габриэл оформил покер в матче с «Химками». Это его первые голы за «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Педро Габриэл оформил покер в матче Кубка России против «Химок» (3:0, второй тайм).

    Это первые голы 22-летнего бразильца в составе столичного клуба.

    • Педро Габриэл забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах за клуб.
    • «Локомотив» ранее просил журналистов не называть Педро Габриэла его прозвищем Педриньо.
    • Клуб купил бразильца за 3,5 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан на 4 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6753

      Semenycch 45 минут назад

      Хозяева Химок на весь мир продемонстрировали свой интеллект, когда увольняли Юрана, теперь получают ответку.

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      Рейтинг: +5582

      Красногорск_Фан 48 минут назад

      О.т. п.е. дрил Химки. Покер. Но честно не видел игроков Химок по его краю. Было пусто.

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