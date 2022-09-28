Педро Габриэл оформил покер в матче с «Химками». Это его первые голы за «Локомотив»

Хозяева Химок на весь мир продемонстрировали свой интеллект, когда увольняли Юрана, теперь получают ответку.
Новичок «Локомотива» Педро Габриэл оформил покер в матче Кубка России против «Химок» (3:0, второй тайм).
Это первые голы 22-летнего бразильца в составе столичного клуба.
- Педро Габриэл забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах за клуб.
- «Локомотив» ранее просил журналистов не называть Педро Габриэла его прозвищем Педриньо.
- Клуб купил бразильца за 3,5 миллиона евро. Контракт с ним рассчитан на 4 года.