Ломаев заявил, что воспитанники «Чертаново» готовы погасить 20-миллионный долг Ларина

Жаль конечно человека, но почему столько внимания именно к нему ? Как не крути , но факт машеничества был, а вот Илья Яшин и Владимир Кара- Мурза вообще непонятно за что сидят.
Никто не заметил ?
Вратарь сборной России и «Крыльев Советов» Иван Ломаев поддержал Николая Ларина, получившего три года лишения свободы в колонии общего режима.
Бывший директор академии «Чертаново» также должен погасить перед Москомспортом долг в размере более 20 миллионов рублей.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- В РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново».
«Очень добрый, отзывчивый. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает. К сожалению, в данный момент мы ничего не можем делать, кроме как говорить, чтобы об этом несправедливом деле узнало как можно больше людей.
Он был на матче «Крыльев» с «Ростовом», говорил, что будет последнее слово, надеялся на условный срок. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.
Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я – да, ребята, думаю, тоже согласятся», – сказал Ломаев.