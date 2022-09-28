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    Ломаев заявил, что воспитанники «Чертаново» готовы погасить 20-миллионный долг Ларина

    Вратарь сборной России и «Крыльев Советов» Иван Ломаев поддержал Николая Ларина, получившего три года лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший директор академии «Чертаново» также должен погасить перед Москомспортом долг в размере более 20 миллионов рублей.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • В РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново».

    «Очень добрый, отзывчивый. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает. К сожалению, в данный момент мы ничего не можем делать, кроме как говорить, чтобы об этом несправедливом деле узнало как можно больше людей.

    Он был на матче «Крыльев» с «Ростовом», говорил, что будет последнее слово, надеялся на условный срок. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

    Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я – да, ребята, думаю, тоже согласятся», – сказал Ломаев.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11515

      Алексей З 1 час назад

      Жаль конечно человека, но почему столько внимания именно к нему ? Как не крути , но факт машеничества был, а вот Илья Яшин и Владимир Кара- Мурза вообще непонятно за что сидят.
      Никто не заметил ?

      0
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      Рейтинг: +10963

      alex1951 1 час назад

      Обалдеть....С такими бабками он и в Монголии не пропал бы...
      а человек даже не пытался сдрыснуть....
      Скажу ,при попустительстве ,высший властей,жополизная власть на местах,
      выкручивается,как вошь на сковородке...Вот кого на шконку!

      1
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      Рейтинг: +5905

      Беспонтий 2 часа назад

      может и правда
      сила в правде?

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