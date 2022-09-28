Ломаев заявил, что воспитанники «Чертаново» готовы погасить 20-миллионный долг Ларина

Вратарь сборной России и «Крыльев Советов» Иван Ломаев поддержал Николая Ларина, получившего три года лишения свободы в колонии общего режима.

Бывший директор академии «Чертаново» также должен погасить перед Москомспортом долг в размере более 20 миллионов рублей.

Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

В РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново».

«Очень добрый, отзывчивый. Надеюсь, он справится с этим тяжелейшим испытанием. Будем его поддерживать как можем, он это знает. К сожалению, в данный момент мы ничего не можем делать, кроме как говорить, чтобы об этом несправедливом деле узнало как можно больше людей.

Он был на матче «Крыльев» с «Ростовом», говорил, что будет последнее слово, надеялся на условный срок. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

Готовы ли футболисты погасить долг Ларина? Лично я – да, ребята, думаю, тоже согласятся», – сказал Ломаев.