«Упал и начал плакать». Слуцкий – о первой тренировке Хвичи в «Рубине»

А может как тренеру нужно было поддержать его? Поговорить после матча, уточнить обстоятельства. Может какие нибудь жизненные моменты были у игрока в тот момент? Видимо слуцкий как тренер иссох((
Леонид Слуцкий рассказал о своем знакомстве с Хвичей Кварацхелией. Специалист тренировал его в «Рубине».
«На первой тренировке был такой момент: один игрок пошел в подкат, и Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».
Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Нет, нет, это невозможно. Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».
С ним была странная ситуация: он не мог терпеть боль. Абсолютно. Каждый подкат – и он начинал плакать. Это первое.
Второе касается футбола. Он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в обводку везде – без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Он шел в обводку против десятерых игроков, против пятерых игроков, против одного – без разницы», – сказал Слуцкий.
- Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
- Он забил за клуб 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах.
- За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.