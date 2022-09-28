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    «Упал и начал плакать». Слуцкий – о первой тренировке Хвичи в «Рубине»

    Леонид Слуцкий рассказал о своем знакомстве с Хвичей Кварацхелией. Специалист тренировал его в «Рубине».

    «На первой тренировке был такой момент: один игрок пошел в подкат, и Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».

    Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Нет, нет, это невозможно. Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».

    С ним была странная ситуация: он не мог терпеть боль. Абсолютно. Каждый подкат – и он начинал плакать. Это первое.

    Второе касается футбола. Он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в обводку везде – без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Он шел в обводку против десятерых игроков, против пятерых игроков, против одного – без разницы», – сказал Слуцкий.

    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Он забил за клуб 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах.
    • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.

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    Источник: подкаст Фабрицио Романо «Here We Go»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4953

      Enter2006 1 час назад

      А может как тренеру нужно было поддержать его? Поговорить после матча, уточнить обстоятельства. Может какие нибудь жизненные моменты были у игрока в тот момент? Видимо слуцкий как тренер иссох((

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      Рейтинг: +5587

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В итоге Лёня квакает из пердива а хвича звезда в Италии. Время все расставило по своим местам

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      Рейтинг: +58

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Какая звезда смешно читать

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