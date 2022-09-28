«Упал и начал плакать». Слуцкий – о первой тренировке Хвичи в «Рубине»

Леонид Слуцкий рассказал о своем знакомстве с Хвичей Кварацхелией. Специалист тренировал его в «Рубине».

«На первой тренировке был такой момент: один игрок пошел в подкат, и Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».

Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Нет, нет, это невозможно. Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».

С ним была странная ситуация: он не мог терпеть боль. Абсолютно. Каждый подкат – и он начинал плакать. Это первое.

Второе касается футбола. Он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в обводку везде – без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Он шел в обводку против десятерых игроков, против пятерых игроков, против одного – без разницы», – сказал Слуцкий.