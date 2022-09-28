В Ришарлисона бросили банан во время матча Бразилии с Тунисом

ну не картохой же
Сборная Бразилии разгромила Тунис (5:1) в товарищеском матче.
Один из голов забил форвард Ришарлисон. В момент празднования в него с трибуны был брошен банан.
Бразильская федерация футбола осудила проявление расизма.
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Сборная Бразилии разгромила Тунис (5:1) в товарищеском матче.
Один из голов забил форвард Ришарлисон. В момент празднования в него с трибуны был брошен банан.
Бразильская федерация футбола осудила проявление расизма.