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    В Ришарлисона бросили банан во время матча Бразилии с Тунисом

    Сборная Бразилии разгромила Тунис (5:1) в товарищеском матче.

    Один из голов забил форвард Ришарлисон. В момент празднования в него с трибуны был брошен банан.

    Бразильская федерация футбола осудила проявление расизма.

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    Источник: Федерация футбола Бразилии

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5900

      Беспонтий 34 минуты назад

      ну не картохой же

      0
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      Рейтинг: +17256

      Cleaner 1 час назад

      **** теперь между собой выясняют, кто чернее?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10066

      R_a_i_n 1 час назад

      А если бы он кинул кокос или авакадо, это тоже расизм? А если яйца или помидоры?

      0
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      Рейтинг: +4367

      Snek 1 час назад

      Расизм чёрных против чёрных? Этот мир поехал в край. Пора обнулять его.

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      Рейтинг: +983

      Лфшт 2 часа назад

      Ахахахаааа . Хорошо приорали че. Нечего было агриться на это в прошлый раз, теперь затролят все )))

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