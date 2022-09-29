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    Селюк: «Ларина сделали козлом отпущения»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

    «Я считаю, что ему дали слишком большой срок. Если брать Ларина в разрезе российского футбола, то он бессребреник. Если говорить про Ларина и три года, то что говорить про Томаса Цорна и кампанию, которые просто грабят «Локомотив». Или тот же Илья Геркус, когда они подписали комбинацию с Никитой Медведевым на 3 миллиона евро. Человек не играл ни одной игры. Я могу набить всю колонию такими ребятами.

    Ларин должен подать на апелляцию, даже если его наказали. Пусть, например, это будет колония-поселение. Он же не какой-то преступник серьезный. Ларина, к сожалению, сделали козлом отпущения, он действительно трудился. Мы знаем, что порой нужно делать платежи, и иногда это требует определенных вливаний. Возможно, он совершал ошибки, но я думаю, что они не тянули на три года лишения свободы.

    Оптимальным решением мне видится даже не колония–поселение, а два–три года работы в каком-то регионе, где нужно поднимать футбол. Чтобы он там работал, пока не сделает хорошую академию в регионе, чтобы он занимался тем, что умеет», – сказал Селюк.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: Metaratings

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