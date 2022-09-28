Геркус: «Все, кто будет мобилизован, пойдут служить. Включая меня, если нужно»

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о своем отношении к частичной мобилизации.

«Все, кто будет мобилизован на основаниях, которые объявило Министерство обороны, на законных основаниях, пойдут служить. Включая меня, если нужно. Это наш общий долг.

Разумеется, на возможные ошибки при рассылке повесток нашим сотрудникам будем указывать», – сказал Геркус.