Дин Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом

Вратарь «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон назвал футболистов, чьи удары считает самыми сильными.

«Самый сильный удар? Либо Гарри Кейн, либо Маркус Рэшфорд. Рэшфорд может зарядить, приятель. Маркус будет в восьми ярдах от тебя, и ему все равно, он просто ударит прямо в тебя – это неприятно, особенно в зимнее время», – сказал Хендерсон.