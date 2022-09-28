Дин Хендерсон назвал двух игроков с самым сильным ударом

Вратарь «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон назвал футболистов, чьи удары считает самыми сильными.
«Самый сильный удар? Либо Гарри Кейн, либо Маркус Рэшфорд. Рэшфорд может зарядить, приятель. Маркус будет в восьми ярдах от тебя, и ему все равно, он просто ударит прямо в тебя – это неприятно, особенно в зимнее время», – сказал Хендерсон.
- Вратарь принадлежит «МЮ», за который играет Рэшфорд.
- 25-летний Хендерсон стоит 22 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ у Хендерсона 7 матчей, 17 пропущенных голов.
Источник: твиттер utdreport