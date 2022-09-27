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    Наумов: «Локомотиву» только южноафриканского тренера не хватало. Давайте еще из Японии»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.

    «Это кто такой? Я вообще не слышал о таком. Не понимаю, зачем назначили опять иностранного тренера, дурака валяют, не понимаю, что там делают. Там цель поставили развалить «Локомотив».

    С таким подходом, это вообще катастрофа. Я думаю, им всем надо уходить, там не тот персонал, который может что-то сделать.

    Нам только южноафриканского тренера не хватало, давайте ещe и из Японии, чего уж там. Вопросы к спортивному директору, к совету директоров, ко всем там вопросы есть, все там виноваты. Их надо убрать и назначать новое руководство, новый тренерский штаб», – сказал Наумов.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2125

      kvm 54 минуты назад

      ещё педика и лесбиянку пусть возьмут...

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      Рейтинг: +1198

      Hoahin 57 минут назад

      Какая разница откуда он, хоть из Гваделупы, главное чтобы специалист толковый был, а такой ли этот Дэвидс покажет время

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