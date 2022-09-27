Наумов: «Локомотиву» только южноафриканского тренера не хватало. Давайте еще из Японии»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Это кто такой? Я вообще не слышал о таком. Не понимаю, зачем назначили опять иностранного тренера, дурака валяют, не понимаю, что там делают. Там цель поставили развалить «Локомотив».

С таким подходом, это вообще катастрофа. Я думаю, им всем надо уходить, там не тот персонал, который может что-то сделать.

Нам только южноафриканского тренера не хватало, давайте ещe и из Японии, чего уж там. Вопросы к спортивному директору, к совету директоров, ко всем там вопросы есть, все там виноваты. Их надо убрать и назначать новое руководство, новый тренерский штаб», – сказал Наумов.