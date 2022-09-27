«Не верю своим глазам». Смородская назвала беспределом назначение Давидса в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении южноафриканца Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Вряд ли этот человек поможет «Локомотиву». Это полный беспредел. Мне не понятно, почему РЖД позволяет творить такие вещи. В мое время они меня жестко контролировали. То, что происходит сейчас — о таком можно просто мечтать. Не верю своим глазам.
Может «Локомотив» вылететь в Первую лигу? Конечно, это вполне возможно. С таким руководством они близки к этому», — сказала Смородская.
- Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
- «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»