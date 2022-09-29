Где смотреть «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 сентября

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче третьего тура Кубка России.
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- Игра состоится в четверг, 29 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 20:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Зенит
- Победа Спартака – 4.00
- Ничья – 3.95
- Победа Зенита – 1.82
Источник: «Бомбардир»