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    Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопросы о грозненском клубе.

    – Чем сейчас занимаетесь?

    – Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей.

    – Как вам назначение Ташуева на пост главного тренера «Ахмата»?

    – Это не обсуждаю.

    – Кержаков после увольнения из «Пари НН» говорил, что ему тяжело смотреть на игры бывшей команды. Вы будете следить за «Ахматом»?

    – Я получаю наслаждение от игр «Ахмата».

    • «Ахмат» отправил тренера в отставку 11 сентября.
    • Талалаев возглавлял команду с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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