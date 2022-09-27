Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопросы о грозненском клубе.
– Чем сейчас занимаетесь?
– Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей.
– Как вам назначение Ташуева на пост главного тренера «Ахмата»?
– Это не обсуждаю.
– Кержаков после увольнения из «Пари НН» говорил, что ему тяжело смотреть на игры бывшей команды. Вы будете следить за «Ахматом»?
– Я получаю наслаждение от игр «Ахмата».
- «Ахмат» отправил тренера в отставку 11 сентября.
- Талалаев возглавлял команду с 2020 года.
Источник: «РБ Спорт»