Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопросы о грозненском клубе.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей.

– Как вам назначение Ташуева на пост главного тренера «Ахмата»?

– Это не обсуждаю.

– Кержаков после увольнения из «Пари НН» говорил, что ему тяжело смотреть на игры бывшей команды. Вы будете следить за «Ахматом»?

– Я получаю наслаждение от игр «Ахмата».