Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Были моменты, когда Федун просто не здоровался с ветеранами «Спартака»

Тихонов: «Были моменты, когда Федун просто не здоровался с ветеранами «Спартака»

27 сентября 2022, 12:17
3

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему ветеранов клуба не хотят брать в руководство «Спартака».

«Это к Федуну. Были моменты, когда человек просто не здоровался, хотя мы рядом были. Не сказать, что мы все идеальные, просто значит человек видел в наших поступках не то, что хотел.

Я все равно Федуну благодарен, что мне сделали прощальный матч и что дали почувствовать, что такое работать в «Спартаке».

Но повторю, главное, чтобы были профессионалы, а не просто люди, которые будут находиться в команде из‑за того, что когда‑то были спартаковцами», — сказал Тихонов.

  • «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
  • Совет директоров «Спартака» возглавил Александр Матыцын.
  • До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
  • Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.

Еще по теме:
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Федун Леонид
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1664273343
Бздун,а не Федун....
Ответить
Ollegator
1664277841
Когда условный Кавазашвили или Ловчев говном поливают тебя, будешь ты с ними здороваться? Или когда ветераны гнут свою линию из года в год, что тренировать должен воспитанник Спартака, а ни один из воспитанников не дорос пока не то, что до Спартака, но даже до Спартака-2, а они ноют и ноют - будешь ты к ним благосклонен?) Аленя назначили, пойдя на поводу у них, к чему привело все знают.
Ответить
rash1959
1664290391
Да, Тиша, и ты пытаешься вступить в ту кучу говна, в которой торчат многие псевдоветераны. Болельщики никогда о тебе не высказывались плохо, да и ты воздержись о других.
Ответить
Главные новости
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Все новости
Все новости
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
5
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
3
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
21
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+