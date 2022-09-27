Тихонов: «Были моменты, когда Федун просто не здоровался с ветеранами «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему ветеранов клуба не хотят брать в руководство «Спартака».
«Это к Федуну. Были моменты, когда человек просто не здоровался, хотя мы рядом были. Не сказать, что мы все идеальные, просто значит человек видел в наших поступках не то, что хотел.
Я все равно Федуну благодарен, что мне сделали прощальный матч и что дали почувствовать, что такое работать в «Спартаке».
Но повторю, главное, чтобы были профессионалы, а не просто люди, которые будут находиться в команде из‑за того, что когда‑то были спартаковцами», — сказал Тихонов.
- «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
- Совет директоров «Спартака» возглавил Александр Матыцын.
- До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
- Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.
Источник: «Матч ТВ»