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    Тихонов: «Были моменты, когда Федун просто не здоровался с ветеранами «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему ветеранов клуба не хотят брать в руководство «Спартака».

    «Это к Федуну. Были моменты, когда человек просто не здоровался, хотя мы рядом были. Не сказать, что мы все идеальные, просто значит человек видел в наших поступках не то, что хотел.

    Я все равно Федуну благодарен, что мне сделали прощальный матч и что дали почувствовать, что такое работать в «Спартаке».

    Но повторю, главное, чтобы были профессионалы, а не просто люди, которые будут находиться в команде из‑за того, что когда‑то были спартаковцами», — сказал Тихонов.

    • «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
    • Совет директоров «Спартака» возглавил Александр Матыцын.
    • До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
    • Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +303

      rac531 5 секунд назад

      И правилно делал: не трожь ГОВНО - вонять не будет.
      Федун, тебе широковской шестерке устроил прощальный матч, когда ты, игрок Химок и Крыльев Советов, побирающийся казахскими подачками, уже никому не был нужен, дал работу в структуре клуба.
      А в ответ ты с собульниками Аленичевым и Титовым оскорблял и Федуна, и его жену.
      ГАД ТЫ, АНДРЮХА ТИХОНОВ!

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      Рейтинг: +332

      Ollegator 30 минут назад

      Когда условный Кавазашвили или Ловчев говном поливают тебя, будешь ты с ними здороваться?
      Или когда ветераны гнут свою линию из года в год, что тренировать должен воспитанник Спартака, а ни один из воспитанников не дорос пока не то, что до Спартака, но даже до Спартака-2, а они ноют и ноют - будешь ты к ним благосклонен?) Аленя назначили, пойдя на поводу у них, к чему привело все знают.

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      Рейтинг: +10960

      alex1951 1 час назад

      Бздун,а не Федун....

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      Рейтинг: +4302

      mopecekca 1 час назад

      поменьше говна лейте на команду, как всякие лофчевы

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