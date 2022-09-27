Радимов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Когда назначали Абаскаля, все тоже кричали»

Главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Зависит от того, хороший ли это специалист или нет. Что касается его прошлого, такое, наверное, действительно имело место.

Показателем является то, как назначали Абаскаля. Все кричали: «Что это такое, куда мы катимся?». А сейчас вроде ничего, у чувака получается.

Давайте посмотрим на нововведения, которые Эшуорт привнесет. Мы все равно не узнаем, по каким критериям его взяли. Показателем будет его работа. Посмотрим, как все будут прогрессировать: и первая команда, и вторая.

Какие то‑шаги были предприняты правильно, какие‑то — нет. К остальному надо относиться по прошествии времени», — сказал Радимов.