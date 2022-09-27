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    Радимов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Когда назначали Абаскаля, все тоже кричали»

    Главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «Зависит от того, хороший ли это специалист или нет. Что касается его прошлого, такое, наверное, действительно имело место.

    Показателем является то, как назначали Абаскаля. Все кричали: «Что это такое, куда мы катимся?». А сейчас вроде ничего, у чувака получается.

    Давайте посмотрим на нововведения, которые Эшуорт привнесет. Мы все равно не узнаем, по каким критериям его взяли. Показателем будет его работа. Посмотрим, как все будут прогрессировать: и первая команда, и вторая.

    Какие то‑шаги были предприняты правильно, какие‑то — нет. К остальному надо относиться по прошествии времени», — сказал Радимов.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25720

      JTherry 1 час назад

      приглашение Эшуорта было рекомендовано вице-президентом Сбербанка Базаровым випам Лукойла, они познакомились во время аудита Спартака со стороны City Football Group...

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      Рейтинг: +7497

      mihail200606 2 часа назад

      Да получается или нет у абаскаля рано вообще говорить..

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      Рейтинг: +4302

      mopecekca 2 часа назад

      чувак это ты, Радимов.......Абаскаль -тренер

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