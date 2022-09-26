Новое руководство «Спартака» хочет втрое увеличить посещаемость домашних матчей

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын огласил цель по росту числа болельщиков на «Открытие Банк Арене».

«Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности.

На данный момент клуб перешел к практической ее реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 до 45 тысяч человек», – заявил Матыцын.