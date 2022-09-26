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  • Новое руководство «Спартака» хочет втрое увеличить посещаемость домашних матчей

Новое руководство «Спартака» хочет втрое увеличить посещаемость домашних матчей

26 сентября 2022, 20:13
9

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын огласил цель по росту числа болельщиков на «Открытие Банк Арене».

«Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности.

На данный момент клуб перешел к практической ее реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 до 45 тысяч человек», – заявил Матыцын.

  • После 10 туров «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей.
  • На стадионе пока не запущена система Fan ID.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Ollegator
1664212955
Стоимость абонементов снижайте и будет увеличена посещаемость. А вся эта хня с концертами чёрти кого перед матчами не то, что увеличить не может, а только снижает посещаемость...
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Artemka444
1664213601
Фанайди убирайте,билетики песплатные и всё будет!!!!
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Artemka444
1664213610
Комментарий удален.
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mihail200606
1664215108
Пиво...
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BRO_football
1664215965
Уже давно известно как это сделать. Убрать Fan ID, снизить цены на билеты и абонементы, продавать пиво на стадионе. Но от руководства Спартака зависит лишь только цены на билеты и абонементы. На остальное они не в силах повлиять.
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NewLife
1664217142
Могу подсказать: откройте там призывной пункт))
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