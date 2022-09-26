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    Новое руководство «Спартака» хочет втрое увеличить посещаемость домашних матчей

    Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын огласил цель по росту числа болельщиков на «Открытие Банк Арене».

    «Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности.

    На данный момент клуб перешел к практической ее реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 до 45 тысяч человек», – заявил Матыцын.

    • После 10 туров «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей.
    • На стадионе пока не запущена система Fan ID.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15655

      NewLife 2 минуты назад

      Могу подсказать: откройте там призывной пункт))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11955

      BRO_football 22 минуты назад

      Уже давно известно как это сделать. Убрать Fan ID, снизить цены на билеты и абонементы, продавать пиво на стадионе. Но от руководства Спартака зависит лишь только цены на билеты и абонементы. На остальное они не в силах повлиять.

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      Рейтинг: +7497

      mihail200606 36 минут назад

      Пиво...

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      Рейтинг: +1437

      Artemka444 1 час назад

      Фанайди убирайте,билетики песплатные и всё будет!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +330

      Ollegator 1 час назад

      Стоимость абонементов снижайте и будет увеличена посещаемость. А вся эта хня с концертами чёрти кого перед матчами не то, что увеличить не может, а только снижает посещаемость...

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      Рейтинг: +15538

      Fusballer > Ollegator 59 минут назад

      Концерты это вообще дебилизм. Реально ещё с кем попало.

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