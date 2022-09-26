Карпин отреагировал на возможную смену гражданства Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
– Нагнетается ситуация вокруг Захаряна. Есть информация, что он может поменять гражданство в качестве исключения.
– На эту тему я с ним не общался. Если надо будет, посмотрим. Каким бы талантливым ни был футболист – если он не хочет играть [за Россию], разве его нужно уговаривать?
– Но ситуации бывают разные. Например, человек может раздумывать об этом.
– Об этом и речь. Если человек в раздумьях, пускай он думает. Представьте, сегодня я уговариваю футболиста. А завтра я его не вызываю, что легко может произойти. Что тогда? Что он подумает?
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»