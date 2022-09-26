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    Карпин отреагировал на возможную смену гражданства Захаряна

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    – Нагнетается ситуация вокруг Захаряна. Есть информация, что он может поменять гражданство в качестве исключения.

    – На эту тему я с ним не общался. Если надо будет, посмотрим. Каким бы талантливым ни был футболист – если он не хочет играть [за Россию], разве его нужно уговаривать?

    – Но ситуации бывают разные. Например, человек может раздумывать об этом.

    – Об этом и речь. Если человек в раздумьях, пускай он думает. Представьте, сегодня я уговариваю футболиста. А завтра я его не вызываю, что легко может произойти. Что тогда? Что он подумает?

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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