Карпин отреагировал на возможную смену гражданства Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– Нагнетается ситуация вокруг Захаряна. Есть информация, что он может поменять гражданство в качестве исключения.

– На эту тему я с ним не общался. Если надо будет, посмотрим. Каким бы талантливым ни был футболист – если он не хочет играть [за Россию], разве его нужно уговаривать?

– Но ситуации бывают разные. Например, человек может раздумывать об этом.

– Об этом и речь. Если человек в раздумьях, пускай он думает. Представьте, сегодня я уговариваю футболиста. А завтра я его не вызываю, что легко может произойти. Что тогда? Что он подумает?