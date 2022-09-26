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    Стало известно, кто порекомендовал назначить Эшуорта спортивным директором «Спартака»

    Вице-президент «Сбербанка» Александр Базаров порекомендовал «Лукойлу» назначить Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака», сообщает «Чемпионат».

    Базаров и Эшуорт познакомились во время аудита «Спартака» со стороны City Football Group.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 58 минут назад

      Губерниев прав, сейчас в стране происходят события затрагивающие практически каждую семью, кто стал спортивным директором в Спартаке народу ПОХХХ...

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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      видимо что то не то, связь не работает, далеко не Спартак, но у вас все коту под......, жаль такой Великий клуб загубят

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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      продолжение, далеко не С

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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      Ну что, можно сказать опять Великую команду хотят забанить очень надолго, все сделано для этого, я переживал, что у нас Гурамчик чудит и все подсебя подмял, да хотя наш Арсенал это далеко не

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      Рейтинг: +556

      Fialet 1 час назад

      И кто то ещё будет говорить о том, что Россия противопоставляется западу? Да всё давно спланировано совместно, и вирусоистерия, и спецоперация.

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      Рейтинг: +1209

      Sky Spartak 1 час назад

      всё таки он....как же это хреново...

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      Рейтинг: +19907

      derrik2000 2 часа назад

      "Вот оно как, Михалыч"
      Значит, теперь все платежи за трансферы, "умопомрачительные трансферы", будут через Сбербанк проводить.
      К футболу, правда, это никакого отношения не имеет, а, вот, к баблу имеет, а оно, как известно сейчас в стране, где правят бал три сотни миллиардеров, превыше всего.
      Закопают Спартак... (((

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