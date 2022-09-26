Стало известно, кто порекомендовал назначить Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Вице-президент «Сбербанка» Александр Базаров порекомендовал «Лукойлу» назначить Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Базаров и Эшуорт познакомились во время аудита «Спартака» со стороны City Football Group.