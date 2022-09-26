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    Майсторович заявил, что хочет попасть в «Тоттенхэм» из «Динамо»

    Новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал, куда хотел бы перейти из российского клуба.

    – В свое время в России на твоей позиции играли Неманья Видич и Бранислав Иванович. Получится повторить их успех? В каком европейском топ-клубе видишь себя в будущем?

    – Они – отличные примеры для подражания. Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря «Динамо». Думаю, что именно здесь я могу стать отличным защитником, который будет только совершенствоваться. А вот если говорить про конкретную лигу…

    Мне очень нравится английская Премьер-лига. Английский стиль игры мне подходит, за этой лигой больше всего следят.

    Было бы классно в итоге оказаться в «Тоттенхэме». Я с детства следил за «шпорами». И да, я понимаю, что за этот клуб болеет не так много людей. Но мне они нравились.

    • Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в «Войводине».
    • Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
    • Его команда дошла до 1/2 финала.

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    Источник: Metaratings

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