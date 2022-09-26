Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России игроков старше 30 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор игроков на товарищеский матч с Киргизией.

— Кафанов на каждые сборы вызывает разных вратарей, чтобы поработать с ними. У вас сейчас есть цель и задача посмотреть как можно больше полевых игроков? Возможно, в ноябре мы увидим других футболистов, с которыми вам интересно познакомиться?

— Да, возможно. Будем смотреть дальше. Может, те новички, которые были на этом сборе, не будут на следующем. Или вообще появятся другие футболисты.

Давайте так: для чего нам это время нужно? Понятно, что мы не хотели таких условий, но все, что происходит сейчас, уже произошло. Значит, это нужно использовать на максимум как раз для таких вещей.

Почему мы решили не вызывать ребят, которым за 30: это не значит, что они в сборной никогда играть не будут. Если нас вернут когда-то, а они будут в порядке и смогут помочь команде, то они будут в сборной. Это не значит, что мы на них поставили крест.

— Правильно понимаем, что вы бы хотели посмотреть всех футболистов, которые в перспективе могут понадобиться сборной?

— Всех, наверное, не получится. Понятно, что хочется как на этом сборе — чтобы можно было вызвать 20 новичков. Но к чему бы это привело, не знаю.

С одной стороны, хочется и рыбку съесть, и косточки обглодать. Поэтому вызвали плюс-минус 11 дебютантов и столько же ребят, которые уже были в сборной.