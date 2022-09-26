Мостовой – об Эшуорте: «Спартак» делает все, чтобы за клуб болело меньше людей»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом спортивном директоре клуба Поле Эшуорте.

«Я не знаю, кто это, где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из неоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше.

Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу», — сказал Мостовой.