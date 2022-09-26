Мостовой – об Эшуорте: «Спартак» делает все, чтобы за клуб болело меньше людей»

Говнометчик МОСТОВОЙ об АБАСКАЛЕ:
«Кто это? Откуда? Лично мне непонятно, как такое происходит. Какая-то смехопанорама. Творится что-то невообразимое. Говорят, работал в «Базеле» Заслужил ли он работу в «Спартаке»?
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом спортивном директоре клуба Поле Эшуорте.
«Я не знаю, кто это, где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из неоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше.
Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу», — сказал Мостовой.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.