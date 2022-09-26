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    Мостовой – об Эшуорте: «Спартак» делает все, чтобы за клуб болело меньше людей»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом спортивном директоре клуба Поле Эшуорте.

    «Я не знаю, кто это, где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из неоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше.

    Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу», — сказал Мостовой.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +303

      rac531 1 час назад

      Говнометчик МОСТОВОЙ об АБАСКАЛЕ:
      «Кто это? Откуда? Лично мне непонятно, как такое происходит. Какая-то смехопанорама. Творится что-то невообразимое. Говорят, работал в «Базеле» Заслужил ли он работу в «Спартаке»?

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      Рейтинг: +17236

      Cleaner 2 часа назад

      Секту ЭШУОРТОМ не взять! Секту ЭШУОРТОМ не поколебать! У Спартака преданные адепты...)))

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      Рейтинг: +25719

      JTherry > Cleaner 1 час назад

      от секты с конями даже ВЭБ.РФ отказался с манагером Орешкиным...)) отдали бесплатно на живодёрню неизвестной фирме без бабла в кармане по (якобы) инвестициям в недвижимость...

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      Рейтинг: +856

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Мостовой - я не знаю кто это, но заранее обгажу ведь "я" лучше.

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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 2 часа назад

      Может стоит дождаться результатов, а уж потом делать выводы.
      Бомбардир , вы спецом дублируете высказывания "обожателей" Спартака ?
      Сколько за это приплачивают ?

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