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    Кокорин объяснил, почему на стадионе «Ариса» лучше не сидеть в запасе

    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от стадиона команды.

    «Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт. К началу эксплуатации будет шикарный газон. Хочется поскорее здесь сыграть. Зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле.

    По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи Арену». Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда видишь бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе», – сказал Кокорин.

    • Игрок арендован у «Фиорентины» до лета.
    • Кокорин уже успел забить и ассистировать за «Арис».
    • Нападающий участвовал в ЧМ-2014.

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    Источник: «Чемпионат»

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