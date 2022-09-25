Кокорин объяснил, почему на стадионе «Ариса» лучше не сидеть в запасе

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от стадиона команды.

«Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт. К началу эксплуатации будет шикарный газон. Хочется поскорее здесь сыграть. Зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле.

По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи Арену». Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда видишь бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе», – сказал Кокорин.