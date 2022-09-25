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    Карпин ответил на вопрос о переходе российского футбола в Азию

    Главному тренеру сборной России Валерию Карпину задали вопрос про переход отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.

    «Переход российского футбола в Азию? На данный момент ничего не понятно. Предпочитаю не забивать голову вещами, которые лично от меня не зависят.

    Мы с Киргизией еще три дня не понимали, будет матч или нет. Будущие матчи? Скажут – сыграем. Не скажут – не будем играть», – сказал Карпин.

    • Накануне сборная России победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).
    • Это был 1-й международный матч России с ноября.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      rac531 1 час назад

      В азиатскую лигу, как показал матч с Кирнизией, оно, конечно, раненько.
      Но вот в лигу Океании - самый раз)
      Да и этим аферстам хорошо - сколько наворовать можно только на одних транспортных расходах)

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