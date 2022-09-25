Карпин ответил на вопрос о переходе российского футбола в Азию

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину задали вопрос про переход отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.
«Переход российского футбола в Азию? На данный момент ничего не понятно. Предпочитаю не забивать голову вещами, которые лично от меня не зависят.
Мы с Киргизией еще три дня не понимали, будет матч или нет. Будущие матчи? Скажут – сыграем. Не скажут – не будем играть», – сказал Карпин.
- Накануне сборная России победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).
- Это был 1-й международный матч России с ноября.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: телеграм-канал Sport24