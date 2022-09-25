Самедов прокомментировал победу сборной России над Киргизией

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

«Меня не удивил итоговый счет, и я не считаю игру России слабой. У игроков давно не было игр за сборную, ребята волновались, хотели показать себя.

Если кто-то ждал какой-то уверенной победы, разгонного счета, никто так просто не сдастся. 95-я строчка рейтинга Киргизии ни о чем не говорит, в любом случае с каждым будет тяжело. Команда собралась, проявила характер.

Каждая игра – это новый вызов, так что надо доказывать. Никого просто так не обыграешь. Я считаю, что победа была объективной. Победили – молодцы», – сказал Самедов.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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