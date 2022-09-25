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    Стрепетов – о сборной России: «Называть эту команду сборной очень сложно»

    Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру сборной России в матче с Киргизией (2:1).

    «Назвать эту команду сборной, конечно, очень сложно – состав был экспериментальный. Первый тайм мы никак не можем занести себе в актив во всех линиях. Разве что отметил бы желание Соболева и Бакаева что-то показать, но этого очень мало. Проблемы были в центральной зоне, в организации игры.

    Наверное, в этом матче Сафонов так наигрался ногами, как никто из полевых. А во втором тайме был совсем другой футбол – Джикия стал руководить обороной, в середине поля Баринов и Кузяев показали очень хорошее взаимодействие. Уткин и Комличенко тоже. Активно заиграли на левом фланге Мостовой и Макарчук. И уже стало видно наше превосходство.

    Комбинация с победным голом заслуживает внимания, и Уткин исполнил все на высоком уровне. Так что концовка матча подсластила этот, прямо скажем, невзрачный футбол. Но, повторюсь, это был такой просмотр молодых ребят, многие наверняка сыграли ниже своих возможностей.

    Карпин попробовал многих, но некоторые не оправдали надежд. До той игры, которую мы привыкли видеть от нашей сборной, еще очень далеко», – сказал Стрепетов.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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