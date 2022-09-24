Стало известно, сколько болельщиков поддержат сборную России на матче с Киргизией

В службе коммуникаций РФС рассказали, какое количество болельщиков сборной России ожидается на товарищеской встрече с Киргизией.
«На стадионе на гостевом секторе ожидается порядка 500 болельщиков сборной России», – заявили в РФС.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Р-Спорт»