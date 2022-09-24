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Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

24 сентября 2022, 16:05

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

– Как отнесся к тому, что нас не будет в отборе на Евро-2024?

– Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности.

Что поделать – мы заложники ситуации. Дело спортсменов – тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху – нам это никак не изменить.

– Сейчас говорят про возможный переход в азиатскую конфедерацию.

– Не следил за этим, честно.

  • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
  • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Ломаев Иван
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