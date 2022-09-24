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    Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

    – Как отнесся к тому, что нас не будет в отборе на Евро-2024?

    – Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности.

    Что поделать – мы заложники ситуации. Дело спортсменов – тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху – нам это никак не изменить.

    – Сейчас говорят про возможный переход в азиатскую конфедерацию.

    – Не следил за этим, честно.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «Р-Спорт»

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