Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.
– Как отнесся к тому, что нас не будет в отборе на Евро-2024?
– Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности.
Что поделать – мы заложники ситуации. Дело спортсменов – тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху – нам это никак не изменить.
– Сейчас говорят про возможный переход в азиатскую конфедерацию.
– Не следил за этим, честно.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: «Р-Спорт»