Ломаев прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

– Как отнесся к тому, что нас не будет в отборе на Евро-2024?

– Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности.

Что поделать – мы заложники ситуации. Дело спортсменов – тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху – нам это никак не изменить.

– Сейчас говорят про возможный переход в азиатскую конфедерацию.

– Не следил за этим, честно.