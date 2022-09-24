Президент Fight Nights Гаджиев ответил, станет ли Медиалига популярнее РПЛ

То чувство что кто та бабла занес не хила последние время все разговоры об этой медиа лиге
Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, за счет чего РПЛ останется более популярной, чем Медиалига.
– Медиалига станет популярнее РПЛ?
– Нет. Медиалига – это явление, которое идет на втором месте по популярности после РПЛ. Чемпионат России – это определенный уровень, там собирается костяк сборной.
РПЛ – главное футбольное соревнование в стране. Уверен Премьер-лига возьмет пример с медиалиги.
– Как скоро это случится?
– Коллаборация медийного клуба с командой Премьер-лиги состоится в этом году. В 2023 это станет заметно.