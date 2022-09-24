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    Президент Fight Nights Гаджиев ответил, станет ли Медиалига популярнее РПЛ

    Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, за счет чего РПЛ останется более популярной, чем Медиалига.

    – Медиалига станет популярнее РПЛ?

    – Нет. Медиалига – это явление, которое идет на втором месте по популярности после РПЛ. Чемпионат России – это определенный уровень, там собирается костяк сборной.

    РПЛ – главное футбольное соревнование в стране. Уверен Премьер-лига возьмет пример с медиалиги.

    – Как скоро это случится?

    – Коллаборация медийного клуба с командой Премьер-лиги состоится в этом году. В 2023 это станет заметно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +204

      НикКин 26 минут назад

      То чувство что кто та бабла занес не хила последние время все разговоры об этой медиа лиге

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