На матче Киргизия – Россия ждут политических провокаций

ГУВД Бишкека предупредило о возможных провокациях во время товарищеской встречи между сборными Киргизии и России.
Есть информация, что несколько гражданских активистов с антироссийской позицией могут устроить политические акции.
Правоохранители напомнили, что за такие действия придется нести ответственность.
«В случае попыток разжигания вражды по национальному признаку или каких-либо провокационных действий, а также хулиганских деяний, виновные будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики», – говорится в заявлении пресс-службы ГУВД.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Московский комсомолец»