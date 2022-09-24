На матче Киргизия – Россия ждут политических провокаций

ГУВД Бишкека предупредило о возможных провокациях во время товарищеской встречи между сборными Киргизии и России.

Есть информация, что несколько гражданских активистов с антироссийской позицией могут устроить политические акции.

Правоохранители напомнили, что за такие действия придется нести ответственность.

«В случае попыток разжигания вражды по национальному признаку или каких-либо провокационных действий, а также хулиганских деяний, виновные будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики», – говорится в заявлении пресс-службы ГУВД.