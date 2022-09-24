Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    На матче Киргизия – Россия ждут политических провокаций

    ГУВД Бишкека предупредило о возможных провокациях во время товарищеской встречи между сборными Киргизии и России.

    Есть информация, что несколько гражданских активистов с антироссийской позицией могут устроить политические акции.

    Правоохранители напомнили, что за такие действия придется нести ответственность.

    «В случае попыток разжигания вражды по национальному признаку или каких-либо провокационных действий, а также хулиганских деяний, виновные будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики», – говорится в заявлении пресс-службы ГУВД.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько болельщиков поддержат сборную России на матче с Киргизией
    Капитан сборной при Карпине постоянно меняется: с повязкой выходили семь человек, было одно пересечение
    Три игрока дебютируют за сборную России в матче с Киргизией
    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +704

      3meeeD 1 час назад

      Прапор ,когда уже бахнем мир в труху?
      Земле уже хватит.
      Токсичность уже зае5ала.
      Уе5ищное время,уе5ищный мир.
      Дети растут.государствам на это по..уй,х.уй за щекой не поделили мра.зи

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11