«Пусть случится хоть что-то хорошее». Уткин ждет победу России над Киргизией

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.
«Сборная России не играла почти год. И сегодня наконец сыграет. Товарняк. С Киргизией.
Это большое событие. Сборная должна жить, и матч с Киргизией в этом смысле – как удар током после прикосновения дефибриллятора. До полного выздоровления далеко, но пульс есть.
Я жду победы нашей сборной. Пусть случится хоть что-то хорошее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина