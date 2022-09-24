«Пусть случится хоть что-то хорошее». Уткин ждет победу России над Киргизией

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

«Сборная России не играла почти год. И сегодня наконец сыграет. Товарняк. С Киргизией.

Это большое событие. Сборная должна жить, и матч с Киргизией в этом смысле – как удар током после прикосновения дефибриллятора. До полного выздоровления далеко, но пульс есть.

Я жду победы нашей сборной. Пусть случится хоть что-то хорошее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.