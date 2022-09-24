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    «Пусть случится хоть что-то хорошее». Уткин ждет победу России над Киргизией

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

    «Сборная России не играла почти год. И сегодня наконец сыграет. Товарняк. С Киргизией.

    Это большое событие. Сборная должна жить, и матч с Киргизией в этом смысле – как удар током после прикосновения дефибриллятора. До полного выздоровления далеко, но пульс есть.

    Я жду победы нашей сборной. Пусть случится хоть что-то хорошее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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