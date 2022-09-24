Пономарев прогнозирует ничью в матче Киргизия – Россия

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия не победит Киргизию в гостевой товарищеской встрече.
«Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной.
Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет.
Думаю, игра закончится вничью – 1:1 или 0:0», – сказал Пономарев.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Матч ТВ»