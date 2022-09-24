Пономарев прогнозирует ничью в матче Киргизия – Россия

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия не победит Киргизию в гостевой товарищеской встрече.

«Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной.

Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет.

Думаю, игра закончится вничью – 1:1 или 0:0», – сказал Пономарев.