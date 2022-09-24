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    Пономарев прогнозирует ничью в матче Киргизия – Россия

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россия не победит Киргизию в гостевой товарищеской встрече.

    «Ничего не жду от этой игры, неинтересно. Карпин наверняка захочет посмотреть молодежь, ребята должны прибиваться к сборной.

    Это будет такой массовый просмотр, а результат в этой игре не особо важен. Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет.

    Думаю, игра закончится вничью – 1:1 или 0:0», – сказал Пономарев.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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