Венгер оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что лондонская команда будет претендовать на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Думаю, у них есть хорошие шансы в этом сезоне. Потому что сейчас в лиге нет команды, которая бы доминировала над всеми. Это хорошая возможность для «Арсенала».

Конечно, текущий сезон будет особенным из-за чемпионата мира. Неизвестно, как это повлияет на игроков и команды. Но в целом я считаю, что у «Арсенала» есть шансы на победу», – сказал Венгер.