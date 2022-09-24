Венгер оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что лондонская команда будет претендовать на чемпионство в сезоне-2022/23.
«Думаю, у них есть хорошие шансы в этом сезоне. Потому что сейчас в лиге нет команды, которая бы доминировала над всеми. Это хорошая возможность для «Арсенала».
Конечно, текущий сезон будет особенным из-за чемпионата мира. Неизвестно, как это повлияет на игроков и команды. Но в целом я считаю, что у «Арсенала» есть шансы на победу», – сказал Венгер.
- «Арсенал» набрал 18 очков в 7 турах АПЛ.
- Команда лидирует в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на 1 очко.
Источник: Teamtalk