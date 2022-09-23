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    Кьеллини: «Мне грустно из-за критики Магуайра. Если за него заплатили 80 миллионов, он должен быть лучшим в каждом матче?»

    Бывший игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини не согласен с критикой защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

    «Мне грустно из-за ситуации Магуайра, потому что он хороший игрок. От него требуют слишком многого.

    Только потому, что они заплатили за него 80 миллионов фунтов стерлингов, он должен быть лучшим в мире в каждом матче? Это не так», – сказал Кьеллини.

    • Магуайр в Манчестере с 2019 года.
    • С ним Англия в прошлом году дошла до финала Евро-2020.
    • 29-летний Магуайр стоит 30 миллионов евро.

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    Источник: твиттер UtdDistrict

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