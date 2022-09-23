Кьеллини: «Мне грустно из-за критики Магуайра. Если за него заплатили 80 миллионов, он должен быть лучшим в каждом матче?»

Бывший игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини не согласен с критикой защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Мне грустно из-за ситуации Магуайра, потому что он хороший игрок. От него требуют слишком многого.

Только потому, что они заплатили за него 80 миллионов фунтов стерлингов, он должен быть лучшим в мире в каждом матче? Это не так», – сказал Кьеллини.