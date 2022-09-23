Тренер Киргизии: «Жаль сборную России. Спокойно могла бы играть на ЧМ-2022. Сто процентов»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о неучастии сборной России в ближайшем чемпионате мира.

«И по футбольному, и по-человечески жаль сборную России. Сто процентов – спокойно могла бы играть на чемпионате мира.

Слабо играли на Евро что ли? Да нет. Сто процентов могли бы», – считает Крестинин.