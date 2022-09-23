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    Тренер Киргизии: «Жаль сборную России. Спокойно могла бы играть на ЧМ-2022. Сто процентов»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о неучастии сборной России в ближайшем чемпионате мира.

    «И по футбольному, и по-человечески жаль сборную России. Сто процентов – спокойно могла бы играть на чемпионате мира.

    Слабо играли на Евро что ли? Да нет. Сто процентов могли бы», – считает Крестинин.

    • Российскую сборную не допустили к участию в стыковых матчах ЧМ-2022.
    • Также команда пропустит Лигу наций и Евро-2024.
    • В субботу россияне проведут с Киргизией товарищескую встречу.

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    Источник: Sport24

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