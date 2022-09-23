Черчесов заявил, что чувствует кайф от работы в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе в «Ференцвароше».
— Чувствуете кайф от нынешней работы?
— А как иначе, если видишь ее плоды? Другое дело, что все время хочется чего-то большего. И тут самое главное — не переборщить со своими желаниями, поскольку они могут не совпасть с возможностями.
У команды, у игроков есть объективный потолок. И тут нужно найти золотую середину: с одной стороны, чтобы этот потолок приподнять, с другой — чтобы не испытать разочарование от невозможности добиться еще большего.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
- Под руководством Черчесова команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии.
Источник: «Спорт-Экспресс»