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    Черчесов заявил, что чувствует кайф от работы в «Ференцвароше»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе в «Ференцвароше».

    — Чувствуете кайф от нынешней работы?

    — А как иначе, если видишь ее плоды? Другое дело, что все время хочется чего-то большего. И тут самое главное — не переборщить со своими желаниями, поскольку они могут не совпасть с возможностями.

    У команды, у игроков есть объективный потолок. И тут нужно найти золотую середину: с одной стороны, чтобы этот потолок приподнять, с другой — чтобы не испытать разочарование от невозможности добиться еще большего.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • Под руководством Черчесова команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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