Черчесов заявил, что чувствует кайф от работы в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о работе в «Ференцвароше».

— Чувствуете кайф от нынешней работы?

— А как иначе, если видишь ее плоды? Другое дело, что все время хочется чего-то большего. И тут самое главное — не переборщить со своими желаниями, поскольку они могут не совпасть с возможностями.

У команды, у игроков есть объективный потолок. И тут нужно найти золотую середину: с одной стороны, чтобы этот потолок приподнять, с другой — чтобы не испытать разочарование от невозможности добиться еще большего.