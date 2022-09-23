УЕФА откажется от расширения чемпионата Европы до 32 команд по двум причинам

УЕФА откажется от расширения чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года.

По информации Daily Mail, на это решение повлияла позиция европейских вещателей, которые сообщили, что турнир с 32 сборными не будет иметь большую коммерческую ценность из-за предсказуемости многих групп. Также вырастет число ничего не решающих матчей.

УЕФА также хотел ввести матчи на выбывание вместо группового этапа, но это предложение не было одобрено партнерами.

Окончательно решение о количестве участников Евро-2028 будет принято на заседании исполкома УЕФА в ноябре.