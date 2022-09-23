«Что‑то большее, чем просто игра». Глебов – о матче Киргизия – Россия

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

«В нынешних реалиях каждая игра – не важно, с кем – что‑то большее, чем просто игра. Нужно выходить и доказывать, что, несмотря на отстранение, сборная есть, мы собираемся.

И не просто для галочки собираемся, а хотим выигрывать даже в товарищеских матчах», – заявил Глебов.