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    «Что‑то большее, чем просто игра». Глебов – о матче Киргизия – Россия

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

    «В нынешних реалиях каждая игра – не важно, с кем – что‑то большее, чем просто игра. Нужно выходить и доказывать, что, несмотря на отстранение, сборная есть, мы собираемся.

    И не просто для галочки собираемся, а хотим выигрывать даже в товарищеских матчах», – заявил Глебов.

    • Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября, в Бишкеке.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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