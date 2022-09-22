В руководство «Химок» вошел доктор наук

«Химки» объявили о назначении Алексея Кыласова на пост заместителя директора по развитию.

«В разработке стратегии развития «Химок» мы уделим особое внимание инфраструктурным проектам, повышению инвестиционной и маркетинговой привлекательности клуба.

Подвергнутся изменению программы лояльности в целях дефрагментации работы с разными категориями болельщиков», – рассказал Кыласов о своих целях в подмосковном клубе.