В руководство «Химок» вошел доктор наук

«Химки» объявили о назначении Алексея Кыласова на пост заместителя директора по развитию.
«В разработке стратегии развития «Химок» мы уделим особое внимание инфраструктурным проектам, повышению инвестиционной и маркетинговой привлекательности клуба.
Подвергнутся изменению программы лояльности в целях дефрагментации работы с разными категориями болельщиков», – рассказал Кыласов о своих целях в подмосковном клубе.
- Кыласов – доктор наук, главный научный сотрудник Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии.
- С 2009 года – эксперт ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, член экспертного совета при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
- «Химки» после 10 туров идут на 13-м месте в таблице РПЛ.
Источник: сайт «Химок»