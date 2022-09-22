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    В руководство «Химок» вошел доктор наук

    «Химки» объявили о назначении Алексея Кыласова на пост заместителя директора по развитию.

    «В разработке стратегии развития «Химок» мы уделим особое внимание инфраструктурным проектам, повышению инвестиционной и маркетинговой привлекательности клуба.

    Подвергнутся изменению программы лояльности в целях дефрагментации работы с разными категориями болельщиков», – рассказал Кыласов о своих целях в подмосковном клубе.

    • Кыласов – доктор наук, главный научный сотрудник Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии.
    • С 2009 года – эксперт ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту, член экспертного совета при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
    • «Химки» после 10 туров идут на 13-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: сайт «Химок»

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    22.09.2022 23:18
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