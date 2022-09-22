Гранат: «Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»

Гранат дурак , да ещё и слепой , который не видит что на деле нас и вправду не хотят видеть ни в Европе ни в мире и всё благодаря тупой работе МИДа во внешней политики . возглавляемой старичком , которому уже ноги переставляют при ходьбе ... процесс изоляции идёт по всему фронту ...Сталин , находясь в полной изоляции в мире , сумел превратить многих врагов в друзей и нейтралов , а нынешние тупые правители сделали врагами даже друзей .
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
Он выразил надежду на скорое разрешение ситуации и возвращение российских команд в международные турниры.
– Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять.
Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях.
– Сколько мы еще будем без еврокубков?
– Чем меньше, тем лучше.
- Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
- Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.