Гранат: «Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Он выразил надежду на скорое разрешение ситуации и возвращение российских команд в международные турниры.

– Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять.

Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях.

– Сколько мы еще будем без еврокубков?

– Чем меньше, тем лучше.