Гранат: «Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.
Он выразил надежду на скорое разрешение ситуации и возвращение российских команд в международные турниры.
– Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять.
Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях.
– Сколько мы еще будем без еврокубков?
– Чем меньше, тем лучше.
- Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
- Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»