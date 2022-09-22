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    Гранат: «Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»

    Экс-защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

    Он выразил надежду на скорое разрешение ситуации и возвращение российских команд в международные турниры.

    – Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять.

    Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях.

    – Сколько мы еще будем без еврокубков?

    – Чем меньше, тем лучше.

    • Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
    • Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2048

      моэм 14 минут назад

      Гранат дурак , да ещё и слепой , который не видит что на деле нас и вправду не хотят видеть ни в Европе ни в мире и всё благодаря тупой работе МИДа во внешней политики . возглавляемой старичком , которому уже ноги переставляют при ходьбе ... процесс изоляции идёт по всему фронту ...Сталин , находясь в полной изоляции в мире , сумел превратить многих врагов в друзей и нейтралов , а нынешние тупые правители сделали врагами даже друзей .

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