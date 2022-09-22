Ловчев назвал размер своей пенсии

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своем месячном доходе.
«Я как нормальный человек вышел на пенсию. У меня пенсия – около 30 тысяч. Получаю дополнительно 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч – от страны, оформлением занимается союз ветеранов.
70 тысяч рублей – довольно приличная сумма. Многие об этом не знают, я случайно узнал», – заявил Ловчев.
- 73-летний Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год.
- Он провел 52 матча за сборную СССР.
- Сейчас экс-футболист регулярно выступает в качестве эксперта в передачах «Матч ТВ».
Источник: «Матч ТВ»