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    Ловчев назвал размер своей пенсии

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своем месячном доходе.

    «Я как нормальный человек вышел на пенсию. У меня пенсия – около 30 тысяч. Получаю дополнительно 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч – от страны, оформлением занимается союз ветеранов.

    70 тысяч рублей – довольно приличная сумма. Многие об этом не знают, я случайно узнал», – заявил Ловчев.

    • 73-летний Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год.
    • Он провел 52 матча за сборную СССР.
    • Сейчас экс-футболист регулярно выступает в качестве эксперта в передачах «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19863

      derrik2000 51 минуту назад

      Сначала даже не вспомнил, что наша сборная была бронзовым призёром ОИ в 1972 году в Мюнхене.
      Летит время... (((

      0
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      Рейтинг: +1513

      alefreddy 2 часа назад

      как это случайно узнал

      2
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      Рейтинг: +15505

      Fusballer > alefreddy 2 часа назад

      Узнал, что для многих это приличная сумма.

      0
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      Рейтинг: +15505

      Fusballer 2 часа назад

      70 тысяч - всем бы такую пенсию. Да даже 30 бы, и то хорошо.

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      Рейтинг: +26352

      slavutiq70 > Fusballer 51 минуту назад

      Согласен многие и от 30 от счастья плясали бы , у меня мама получает 13 тыс , имея 40 лет беспрерывного стажа ,,,

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