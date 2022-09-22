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Ловчев назвал размер своей пенсии

22 сентября 2022, 12:29
12

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своем месячном доходе.

«Я как нормальный человек вышел на пенсию. У меня пенсия – около 30 тысяч. Получаю дополнительно 18 тысяч за звание призера Олимпийских игр от Москвы и 30 тысяч – от страны, оформлением занимается союз ветеранов.

70 тысяч рублей – довольно приличная сумма. Многие об этом не знают, я случайно узнал», – заявил Ловчев.

  • 73-летний Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год.
  • Он провел 52 матча за сборную СССР.
  • Сейчас экс-футболист регулярно выступает в качестве эксперта в передачах «Матч ТВ».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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Fusballer
1663839180
70 тысяч - всем бы такую пенсию. Да даже 30 бы, и то хорошо.
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alefreddy
1663839959
как это случайно узнал
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derrik2000
1663845435
Сначала даже не вспомнил, что наша сборная была бронзовым призёром ОИ в 1972 году в Мюнхене. Летит время... (((
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talgatnurzhanov2006
1663852969
Всем бы так жить, тем более на пенсии.
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Александр Т.
1663872223
У моей мамы 48 лет стаж на благо государства, ветеран труда. Пенсия 16000р. Справедливо? Единая ли Россия??? Чем футболист лучше металлурга или энергетика, или того кто печет хлеб??? Кто объяснит???
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