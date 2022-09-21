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  • Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» и «Фиорентину» после ЧМ-2018

Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» и «Фиорентину» после ЧМ-2018

21 сентября 2022, 13:25
1

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог перейти в «Зенит» и «Фиорентину» летом 2018 года.

― У тебя был вариант перейти в «Зенит»?

― Да, были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира ― летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришeл Газизов.

После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м всe осталось на уровне разговоров.

― После чемпионата мира ты мог уехать в Европу?

― Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

― Не жалеешь, что не уехал?

― C «Фиорентиной» всe тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чeм не жалею.

  • Защитник пришел в «Торпедо» летом как свободный агент.
  • 29-летний Кутепов провел 5 матчей за «Торпедо» и получил красную карточку.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Фиорентина Кутепов Илья
Комментарии (1)
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Lenin26
1663764363
Пуля просвистела очень близко.
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