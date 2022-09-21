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    Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» и «Фиорентину» после ЧМ-2018

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог перейти в «Зенит» и «Фиорентину» летом 2018 года.

    ― У тебя был вариант перейти в «Зенит»?

    ― Да, были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира ― летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришeл Газизов.

    После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м всe осталось на уровне разговоров.

    ― После чемпионата мира ты мог уехать в Европу?

    ― Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

    ― Не жалеешь, что не уехал?

    ― C «Фиорентиной» всe тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чeм не жалею.

    • Защитник пришел в «Торпедо» летом как свободный агент.
    • 29-летний Кутепов провел 5 матчей за «Торпедо» и получил красную карточку.

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    Источник: «Чемпионат»

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