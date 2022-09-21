Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» и «Фиорентину» после ЧМ-2018

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог перейти в «Зенит» и «Фиорентину» летом 2018 года.

― У тебя был вариант перейти в «Зенит»?

― Да, были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира ― летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришeл Газизов.

После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м всe осталось на уровне разговоров.

― После чемпионата мира ты мог уехать в Европу?

― Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

― Не жалеешь, что не уехал?

― C «Фиорентиной» всe тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чeм не жалею.