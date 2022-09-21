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    Президент «Оренбурга»: «После 0:8 от «Зенита» я позвонил тренерам и позлорадствовал: «Ну что, получили?»

    Василий Еремякин, президент «Оренбурга», сообщил, как воспринял поражение от «Зенита» в девятом туре РПЛ по счетом 0:8.

    – После «Зенита» думали, что это поражение не так уж и страшно, учитывая, что тот же «Спартак» получал там семь?

    – Да нет. Я еще находился на отдыхе. Но позвонил в тренерский штаб и позлорадствовал: «Ну что, получили?». За одного битого двух небитых дают, иногда и от такого холодного душа есть польза.

    • «Оренбург» возглавляет чех Марцел Личка.
    • Команда в прошлом сезоне была в Первой лиге.
    • Сейчас «Оренбург» занимает в РПЛ 9-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13680

      playsh 2 часа назад

      Еремякин Вася,а ты бы смог набить морду Стивенсону?

      0
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      Рейтинг: +3156

      acor94 2 часа назад

      Это он уточнял, а не злорадстврвал. Думаю получили не плохо от Газпрома, это верно.

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