Президент «Оренбурга»: «После 0:8 от «Зенита» я позвонил тренерам и позлорадствовал: «Ну что, получили?»

Еремякин Вася,а ты бы смог набить морду Стивенсону?
Василий Еремякин, президент «Оренбурга», сообщил, как воспринял поражение от «Зенита» в девятом туре РПЛ по счетом 0:8.
– После «Зенита» думали, что это поражение не так уж и страшно, учитывая, что тот же «Спартак» получал там семь?
– Да нет. Я еще находился на отдыхе. Но позвонил в тренерский штаб и позлорадствовал: «Ну что, получили?». За одного битого двух небитых дают, иногда и от такого холодного душа есть польза.
- «Оренбург» возглавляет чех Марцел Личка.
- Команда в прошлом сезоне была в Первой лиге.
- Сейчас «Оренбург» занимает в РПЛ 9-е место.