Президент «Оренбурга»: «После 0:8 от «Зенита» я позвонил тренерам и позлорадствовал: «Ну что, получили?»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», сообщил, как воспринял поражение от «Зенита» в девятом туре РПЛ по счетом 0:8.

– После «Зенита» думали, что это поражение не так уж и страшно, учитывая, что тот же «Спартак» получал там семь?

– Да нет. Я еще находился на отдыхе. Но позвонил в тренерский штаб и позлорадствовал: «Ну что, получили?». За одного битого двух небитых дают, иногда и от такого холодного душа есть польза.