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    Колосков: «России не стоит думать о переходе в Азию. Так мы закопаем свой футбол навечно!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал недопуск сборной России к отборочному турниру Евро-2024.

    «Мы всегда надеемся на лучшее. Предпосылки для позитивных изменений были. В исполкоме УЕФА превалируют антироссийские силы. Члены исполкома УЕФА – представители недружественных нам стран. Видимо, это и повлияло на решение.

    Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно! Переходить в азиатскую федерацию – это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся.

    Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью», – сказал Колосков.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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