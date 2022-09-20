Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят». Канчельскис – о пропуске Россией Евро-2024

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение УЕФА не допускать национальную команду к участию в отборе Евро-2024.

    «А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Все это печально, но сейчас ничего не поделаешь.

    Мы заложники ситуации. Все говорят, что спорт вне политики, но это уже давно не работает по таким правилам.

    Это абсолютно политическое, предсказуемое решение. С первого дня все было ясно. Грустно, конечно.

    Теперь уже мы ни на что не сможем повлиять. Остается только надеяться и ждать, когда все наладится», – сказал Канчельскис.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

    Новости по теме
    Петржела: «Такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть»
    Захарян прокомментировал травму, полученную в матче с «Зенитом» 1
    Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11